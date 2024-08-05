Евдокия Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Крюкова) Матрена Федосовна
Отец ребёнка: Крюков Федос Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Крюкова) Аксинья Федосовна
Отец ребёнка: Крюков Федос Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Крюкова) Анисья Федосовна
Отец ребёнка: Крюков Федос Иванович
Смерть
Неизвестно