Евдокия Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Федос Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Крюкова) Матрена Федосовна

Отец ребёнка: Крюков Федос Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Крюкова) Аксинья Федосовна

Отец ребёнка: Крюков Федос Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Крюкова) Анисья Федосовна

Отец ребёнка: Крюков Федос Иванович

Смерть
Неизвестно

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