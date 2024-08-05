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Крюкова Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Крюков Федос Иванович

Отец ребёнка: Крюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Крюкова) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Крюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Крюкова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Крюков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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