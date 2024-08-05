Крюкова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Крюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Крюкова) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Крюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Крюкова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Крюков Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно