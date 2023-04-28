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Гулинъ Иванъ

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Гулинъ Алексей

Мать: Гулина Анна Гаврилова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1784

Жена: Гулина Марина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1788

Сын: Гулинъ Василий

Мать ребёнка: Гулина Марина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Гулина Марфа

Мать ребёнка: Гулина Марина

Рождение ребёнка
01.08.1792

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гулина Марина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Гулина Марина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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