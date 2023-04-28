Гулинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Гулинъ Алексей
Мать: Гулина Анна Гаврилова
Бракосочетание
15.01.1784
Жена: Гулина Марина
Рождение ребёнка
22.03.1788
Сын: Гулинъ Василий
Мать ребёнка: Гулина Марина
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Гулина Марфа
Мать ребёнка: Гулина Марина
Рождение ребёнка
01.08.1792
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гулина Марина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Гулина Марина