Гулина (Мамыкина) Марина
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Мамыкинъ Митрофанъ
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1784
Муж: Гулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.03.1788
Сын: Гулинъ Василий
Отец ребёнка: Гулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Гулина Марфа
Отец ребёнка: Гулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.08.1792
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Гулинъ Иванъ