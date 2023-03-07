Гулина (Мамыкина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГулина (Мамыкина) Марина

Гулина (Мамыкина) Марина

avatar

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Отец

1733 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Мамыкинъ Митрофанъ

Мать: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1784

Муж: Гулинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1788

Сын: Гулинъ Василий

Отец ребёнка: Гулинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Гулина Марфа

Отец ребёнка: Гулинъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.08.1792

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гулинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Гулинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close