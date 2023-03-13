Гулина Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Гулинъ Иванъ
Отец ребёнка: Гулинъ Алексей
Рождение ребёнка
1773
Сын: Гулинъ Ермолай
Отец ребёнка: Гулинъ Алексей
Рождение ребёнка
1774
Сын: Гулинъ Степанъ
Отец ребёнка: Гулинъ Алексей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гулинъ Алексей
Отец ребёнка: Гулинъ Алексей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гулинъ Иванъ
Отец ребёнка: Гулинъ Алексей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гулинъ Данила
Отец ребёнка: Гулинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гулинъ Алексей