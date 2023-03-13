Гулина Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина Анна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Гулинъ Иванъ

Отец ребёнка: Гулинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Гулинъ Ермолай

Отец ребёнка: Гулинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гулинъ Степанъ

Отец ребёнка: Гулинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Гулинъ Алексей

Отец ребёнка: Гулинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Гулинъ Иванъ

Отец ребёнка: Гулинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Гулинъ Данила

Отец ребёнка: Гулинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулинъ Алексей

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