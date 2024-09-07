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Рылеев Иван Елиазарович

Место рождения

Шилово

Дата рождения

17.06.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1857 ст.

Отец: Рылеев Елиазар Кодратович

Мать: Рылеева Евпраксия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рылеева Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.

Дочь: Демчева (Рылеева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.

Сын: Рылеев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.

Дочь: Лаврентьева (Рылеева) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
19.08.1891 ст.

Сын: Рылеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1894 ст.

Сын: Рылеев Семён Иванович

Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1898 ст.

Дочь: Рылеева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1900 ст.

Сын: Рылеев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1903 ст.

Сын: Рылеев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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