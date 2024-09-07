Рылеев Иван Елиазарович
Место рожденияШилово
Дата рождения17.06.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1857 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рылеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.
Дочь: Демчева (Рылеева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.
Дочь: Лаврентьева (Рылеева) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
19.08.1891 ст.
Сын: Рылеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
01.09.1894 ст.
Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
20.02.1898 ст.
Дочь: Рылеева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.02.1900 ст.
Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
11.01.1903 ст.
Сын: Рылеев Пётр Иванович
Мать ребёнка: Рылеева Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно