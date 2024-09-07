Демчева (Рылеева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.02.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1884 ст.
Отец: Рылеев Иван Елиазарович
Мать: Рылеева Дарья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демчев Антон Ильич
Крещение
29.02.1884 ст.
Восприемник
12.06.1911 ст.
У Агриппины Фёдоровны Лаврентьевой
Восприемник
20.07.1913 ст.
У Марии Фёдоровны Лаврентьевой
Восприемник
06.11.1916 ст.
У Александра Фёдоровича Лаврентьева
Смерть
Неизвестно