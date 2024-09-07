Демчева (Рылеева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демчева (Рылеева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.02.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1884 ст.

Отец: Рылеев Иван Елиазарович

Мать: Рылеева Дарья Яковлевна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демчев Антон Ильич

Крещение
29.02.1884 ст.
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
Восприемник
12.06.1911 ст.
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
У Агриппины Фёдоровны Лаврентьевой
Восприемник
20.07.1913 ст.
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
У Марии Фёдоровны Лаврентьевой
Восприемник
06.11.1916 ст.
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
У Александра Фёдоровича Лаврентьева
Смерть
Неизвестно

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