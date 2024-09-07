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Рылеев Григорий Иванович

Место рождения

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1886 ст.

Отец: Рылеев Иван Елиазарович

Мать: Рылеева Дарья Яковлевна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Крещение
09.01.1886 ст.
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.02.1911 ст.

Жена: Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна

Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
Восприемник
12.06.1911 ст.
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
У Агриппины Фёдоровны Лаврентьевой
Рождение ребёнка
09.12.1911 ст.

Дочь: Рылеева Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Восприемник
20.07.1913 ст.
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
У Марии Фёдоровны Лаврентьевой
Рождение ребёнка
19.09.1913 ст.

Сын: Рылеев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Восприемник
20.07.1915 ст.
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
У Евдокии Фёдоровны Лаврентьевой
Рождение ребёнка
26.09.1915 ст.

Дочь: Рылеева Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Восприемник
06.11.1916 ст.
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
У Александра Фёдоровича Лаврентьева
Рождение ребёнка
15.12.1917 ст.

Сын: Рылеев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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