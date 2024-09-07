Рылеев Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
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Рождение
08.01.1886 ст.
Отец: Рылеев Иван Елиазарович
Мать: Рылеева Дарья Яковлевна
Крещение
09.01.1886 ст.
Бракосочетание
11.02.1911 ст.
Восприемник
12.06.1911 ст.
У Агриппины Фёдоровны Лаврентьевой
Рождение ребёнка
09.12.1911 ст.
Дочь: Рылеева Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна
Восприемник
20.07.1913 ст.
У Марии Фёдоровны Лаврентьевой
Рождение ребёнка
19.09.1913 ст.
Мать ребёнка: Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна
Восприемник
20.07.1915 ст.
У Евдокии Фёдоровны Лаврентьевой
Рождение ребёнка
26.09.1915 ст.
Дочь: Рылеева Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна
Восприемник
06.11.1916 ст.
У Александра Фёдоровича Лаврентьева
Рождение ребёнка
15.12.1917 ст.
Сын: Рылеев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна
Смерть
Неизвестно