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Рылеева Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рылеев Иван Елиазарович

Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.

Дочь: Демчева (Рылеева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.

Сын: Рылеев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.

Дочь: Лаврентьева (Рылеева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович

Рождение ребёнка
19.08.1891 ст.

Сын: Рылеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1894 ст.

Сын: Рылеев Семён Иванович

Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1898 ст.

Дочь: Рылеева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1900 ст.

Сын: Рылеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1903 ст.

Сын: Рылеев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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