Рылеева Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.
Дочь: Демчева (Рылеева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.
Дочь: Лаврентьева (Рылеева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович
Рождение ребёнка
19.08.1891 ст.
Сын: Рылеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович
Рождение ребёнка
01.09.1894 ст.
Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович
Рождение ребёнка
20.02.1898 ст.
Дочь: Рылеева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович
Рождение ребёнка
05.02.1900 ст.
Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович
Рождение ребёнка
11.01.1903 ст.
Сын: Рылеев Пётр Иванович
Отец ребёнка: Рылеев Иван Елиазарович
Смерть
Неизвестно