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Черноусов Родион Елизарович

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Место рождения

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

04.04.1890 ст.

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1890 ст.

Отец: Черноусов Елизар Михайлович

Мать: не указана

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Родился в селе Михайловское (Тургень) Верненского уезда Семиреченской области Российской Империи.
Рождение ребёнка
03.09.1915 ст.

Дочь: Чичкина Любовь Родионовна

Мать ребёнка: Черноусова Ольга Ефимовна

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
родилась в селе Михайловское (Тургень) Семиреченской области Российской Империи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова Ольга Ефимовна

Смерть
1955
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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