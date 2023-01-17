Черноусов Родион Елизарович
Место рождения
Дата рождения04.04.1890 ст.
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1890 ст.
Отец: Черноусов Елизар Михайлович
Мать: не указана
Родился в селе Михайловское (Тургень) Верненского уезда Семиреченской области Российской Империи.
Рождение ребёнка
03.09.1915 ст.
Дочь: Чичкина Любовь Родионовна
Мать ребёнка: Черноусова Ольга Ефимовна
родилась в селе Михайловское (Тургень) Семиреченской области Российской Империи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область