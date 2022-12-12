Черноусова (Московкина) Ольга Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова (Московкина) Ольга Ефимовна

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Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

10.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Московкин Ефим Севастьянов

Мать: Московкина Пелагея Филипповна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
крещена в Покровской церкви города Верный Семиреченской области Российской Империи.
Рождение ребёнка
03.09.1915 ст.

Дочь: Чичкина Любовь Родионовна

Отец ребёнка: Черноусов Родион Елизарович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
родилась в селе Михайловское (Тургень) Семиреченской области Российской Империи
Смерть
10.11.1975
умерла в Алма-Ате, Казахская ССР.
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