Черноусова (Московкина) Ольга Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смерти10.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
крещена в Покровской церкви города Верный Семиреченской области Российской Империи.
Рождение ребёнка
03.09.1915 ст.
Дочь: Чичкина Любовь Родионовна
Отец ребёнка: Черноусов Родион Елизарович
Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
родилась в селе Михайловское (Тургень) Семиреченской области Российской Империи
Смерть
10.11.1975
умерла в Алма-Ате, Казахская ССР.