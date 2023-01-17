Черноусов Елизар Михайлович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1911 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Черноусов Михаил Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.
Сын: Черноусов Родион Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Родился в селе Михайловское (Тургень) Верненского уезда Семиреченской области Российской Империи.
Смерть
После 1911 ст.