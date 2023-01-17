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Черноусов Елизар Михайлович

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Место рождения

Красноярка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Черноусов Михаил Филиппович

Мать: не указана

Красноярка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.

Сын: Черноусов Родион Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Родился в селе Михайловское (Тургень) Верненского уезда Семиреченской области Российской Империи.
Смерть
После 1911 ст.
Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
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