Заковряшин Никита Савельев Около 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заковряшин Никита Савельев

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

15.08.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Заковряшин Савелий Иванов

Мать: Заковряшина (Щапова) Мавра Гаврилова

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заковряшина Евдокия Ильина

Место жительства
Неизвестно
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Заковряшин Леонтий Никитич

Мать ребёнка: Заковряшина Евдокия Ильина

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1861 ст.

Сын: Заковряшин Еремей Никитич

Мать ребёнка: Заковряшина Евдокия Ильина

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Заковряшин Яков Никитич

Мать ребёнка: Заковряшина Евдокия Ильина

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
15.08.1914 ст.
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
17.08.1914 ст.
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

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