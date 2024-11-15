Заковряшин Никита Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти15.08.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Заковряшин Леонтий Никитич
Мать ребёнка: Заковряшина Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
01.05.1861 ст.
Сын: Заковряшин Еремей Никитич
Мать ребёнка: Заковряшина Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Заковряшина Евдокия Ильина
Смерть
15.08.1914 ст.
Похороны
17.08.1914 ст.