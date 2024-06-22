Заковряшин Леонтий Никитич
Место рождения
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заковряшин Даниил Леонтьев
Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Заковряшина Ефимия Леонтьева
Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина
Рождение ребёнка
04.02.1902 ст.
Сын: Заковряшин Никифор Леонтьев
Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина
Рождение ребёнка
01.03.1907 ст.
Дочь: Заковряшина Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина
Рождение ребёнка
?.06.1908 ст.
Сын: Заковряшин Семен Леонтьев
Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Заковряшина Анна Леонтьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Заковряшина Дарья Леонтьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно