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Заковряшин Леонтий Никитич

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Заковряшин Никита Савельев

Мать: Заковряшина Евдокия Ильина

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заковряшина Матрона Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заковряшин Иван Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заковряшин Даниил Леонтьев

Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Заковряшин Ефим Леонтьев

Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Заковряшина Ефимия Леонтьева

Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина

Рождение ребёнка
04.02.1902 ст.

Сын: Заковряшин Никифор Леонтьев

Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1907 ст.

Дочь: Заковряшина Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.06.1908 ст.

Сын: Заковряшин Семен Леонтьев

Мать ребёнка: Заковряшина Матрона Никитина

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Заковряшина Анна Леонтьева

Мать ребёнка: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Заковряшина Дарья Леонтьева

Мать ребёнка: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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