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Заковряшин Яков Никитич

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заковряшин Никита Савельев

Мать: Заковряшина Евдокия Ильина

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заковряшина Марина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Заковряшин Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Заковряшина Марина Иванова

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.03.1908 ст.

Сын: Заковряшин Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Заковряшина Марина Иванова

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1912 ст.

Дочь: Заковряшина Елена Яковлева

Мать ребёнка: Заковряшина Марина Иванова

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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