Заковряшин Яков Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Заковряшин Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Заковряшина Марина Иванова
Рождение ребёнка
11.03.1908 ст.
Сын: Заковряшин Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Заковряшина Марина Иванова
Рождение ребёнка
06.05.1912 ст.
Дочь: Заковряшина Елена Яковлева
Мать ребёнка: Заковряшина Марина Иванова
Смерть
Неизвестно