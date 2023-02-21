Быкова (Шушунова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Шушунова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шушунов Алексей

Мать: Шушунова Ольга

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Плотникова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шилина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Малая Галина Андреевна

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильич

Рождение ребёнка
14.03.1945

Дочь: Желтова Альбина Андреевна

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильич

Рождение ребёнка
25.02.1954

Дочь: Алешникова Маргарита Андреевна

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильич

имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Андрей Ильич

Смерть
1980
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