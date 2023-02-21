Быкова (Шушунова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Шушунов Алексей
Мать: Шушунова Ольга
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Плотникова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шилина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Малая Галина Андреевна
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильич
Рождение ребёнка
14.03.1945
Дочь: Желтова Альбина Андреевна
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильич
Рождение ребёнка
25.02.1954
Дочь: Алешникова Маргарита Андреевна
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильич
имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Андрей Ильич
Смерть
1980