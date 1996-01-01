Плотникова (Быкова) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Быкова) Антонина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Быков Андрей Ильич

Мать: Быкова Татьяна

Смерть
1996
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