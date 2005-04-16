Алешникова (Быкова) Маргарита Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешникова (Быкова) Маргарита Андреевна

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Место рождения

имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область

Дата рождения

25.02.1954

Дата смерти

16.04.2005

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954

Отец: Быков Андрей Ильич

Мать: Быкова Татьяна

имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.06.1974

Муж: скрыто настройками приватности

Вишня, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вишня, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вишня, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
16.04.2005
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