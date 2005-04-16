Алешникова (Быкова) Маргарита Андреевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1954
Дата смерти16.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954
Отец: Быков Андрей Ильич
Мать: Быкова Татьяна
Бракосочетание
01.06.1974
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.04.2005