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Малая (Быкова) Галина Андреевна
Малая (Быкова) Галина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Женский
Отец
Быков Андрей Ильич
1914 г.р.
Мать
Быкова (Шушунова) Татьяна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Быков Андрей Ильич
Мать:
Быкова Татьяна
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