Малая (Быкова) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малая (Быкова) Галина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Быков Андрей Ильич

Мать: Быкова Татьяна

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