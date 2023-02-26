Анастасия Лавринова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1792
Сын: Аким Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Марков
Рождение ребёнка
18.01.1795
Сын: Максим Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Марков
Рождение ребёнка
14.10.1797
Сын: Ефимий Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Марков
Рождение ребёнка
14.09.1799
Сын: Трофим Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Марков
Рождение ребёнка
10.08.1801
Сын: Лаврентий Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Марков
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Клим Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Марков
Смерть
Неизвестно