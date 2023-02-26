Анастасия Лавринова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Лавринова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1792

Сын: Аким Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Марков

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1795

Сын: Максим Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Марков

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1797

Сын: Ефимий Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Марков

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1799

Сын: Трофим Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Марков

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1801

Сын: Лаврентий Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Марков

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Клим Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Марков

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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