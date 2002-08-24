Золотарёва Розалия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения17.03.1911
Дата смерти24.08.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1911
Отец: Золотарёв Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1939
Дочь: Асеева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Романычев Иван Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.01.1948
Сын: Золотарёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Романычев Иван Иванович
Смерть
24.08.2002