Золотарёва Розалия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарёва Розалия Иосифовна

Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

17.03.1911

Дата смерти

24.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1911

Отец: Золотарёв Иосиф

Мать: не указана

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.02.1939

Дочь: Асеева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Романычев Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.01.1948

Сын: Золотарёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Романычев Иван Иванович

Смерть
24.08.2002
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