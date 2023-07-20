Золотарёв Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарёв Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1911

Дочь: Золотарёва Розалия Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарёва Любовь Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарёва Мина Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарёв Борис Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарёв Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урусова Сара Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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