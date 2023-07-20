Золотарёв Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1911
Дочь: Золотарёва Розалия Иосифовна
Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарёва Любовь Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарёва Мина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарёв Борис Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарёв Дмитрий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урусова Сара Иосифовна
Смерть
Неизвестно