Евсеев Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.04.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1903 ст.
Отец: Евсеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.12.1925
Сын: Евсеев Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Евсеева Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1926
Мать ребёнка: Евсеева Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
09.12.1928
Сын: Евсеев Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Евсеева Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно