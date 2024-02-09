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Евсеев Георгий Иванович

Место рождения

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

09.04.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1903 ст.

Отец: Евсеев Иван Семенович

Мать: Евсеева Анастасия Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.12.1925

Сын: Евсеев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Евсеева Варвара Васильевна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.11.1926

Сын: Евсеев Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Евсеева Варвара Васильевна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.12.1928

Сын: Евсеев Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Евсеева Варвара Васильевна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Варвара Васильевна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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