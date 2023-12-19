Евсеева Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеева Варвара Васильевна

Евсеева Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Георгий Иванович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.12.1925

Сын: Евсеев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Евсеев Георгий Иванович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.11.1926

Сын: Евсеев Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Евсеев Георгий Иванович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.12.1928

Сын: Евсеев Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Евсеев Георгий Иванович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.