Евсеева Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1925
Сын: Евсеев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Евсеев Георгий Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1926
Отец ребёнка: Евсеев Георгий Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1928
Сын: Евсеев Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Евсеев Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно