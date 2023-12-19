Евсеева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1886 ст.
Дочь: Евсеева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
16.12.1892 ст.
Дочь: Евсеева Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
05.01.1894 ст.
Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.
Дочь: Евсеева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
?.04.1900 ст.
Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
09.04.1903 ст.
Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
17.04.1905 ст.
Сын: Евсеев Иван Иванович
Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно