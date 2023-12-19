Евсеева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1886 ст.

Дочь: Евсеева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.

Сын: Евсеев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1892 ст.

Дочь: Евсеева Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1894 ст.

Сын: Евсеев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.

Дочь: Евсеева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.04.1900 ст.

Сын: Евсеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.

Сын: Евсеев Никита Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.04.1903 ст.

Сын: Евсеев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.04.1905 ст.

Сын: Евсеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Семенович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Иван Семенович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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