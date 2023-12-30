Ясаулова (Носова) Малания Максимова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Ясаулов Естефей (Евстафий) Трофимович
Отец ребёнка: Ясаулов Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Сын: Ясаулов Лаврентий Трофимов
Отец ребёнка: Ясаулов Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Дочь: Парасковия Трофимова
Отец ребёнка: Ясаулов Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Дочь: Ефимия Трофимова
Отец ребёнка: Ясаулов Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Отец ребёнка: Ясаулов Трофим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно