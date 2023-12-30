Ясаулова (Носова) Малания Максимова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясаулова (Носова) Малания Максимова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1717 по 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Ясаулов Естефей (Евстафий) Трофимович

Отец ребёнка: Ясаулов Трофим Григорьевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Сын: Ясаулов Лаврентий Трофимов

Отец ребёнка: Ясаулов Трофим Григорьевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Дочь: Парасковия Трофимова

Отец ребёнка: Ясаулов Трофим Григорьевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Дочь: Ефимия Трофимова

Отец ребёнка: Ясаулов Трофим Григорьевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Ясаулов Василий Трофимов

Отец ребёнка: Ясаулов Трофим Григорьевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясаулов Трофим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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