Ясаулов Василий Трофимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1754
Дата смерти1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1754
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Садакова (Ясаулова) Евдокия? или 2я жена Васильева
Мать ребёнка: не указана
Или это год рождения 2-й жены Пантелея.
Место жительства
1811 ст.
Из РС 1811: Василия зять Пантелей Терентьев сын Садаков причислен .....1786г.р его дети Никита ?г и Архип 1811г
Смерть
1813 ст.
РС 1816г