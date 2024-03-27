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Ясаулов Василий Трофимов

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1754

Дата смерти

1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754

Отец: Ясаулов Трофим Григорьевич

Мать: Ясаулова (Носова) Малания Максимова?

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Садакова (Ясаулова) Евдокия? или 2я жена Васильева

Мать ребёнка: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Или это год рождения 2-й жены Пантелея.
Место жительства
1811 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Из РС 1811: Василия зять Пантелей Терентьев сын Садаков причислен .....1786г.р его дети Никита ?г и Архип 1811г
Смерть
1813 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
РС 1816г

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