Ясаулов Естефей (Евстафий) Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясаулов Естефей (Евстафий) Трофимович

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1741

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741

Отец: Ясаулов Трофим Григорьевич

Мать: Ясаулова Малания Максимова?

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Ясаулов Григорий Евстафьевич

Мать ребёнка: Ясаулова Евдокия Иванова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Дочь: Фекла Евстафьевна

Мать ребёнка: Ясаулова Евдокия Иванова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясаулова Евдокия Иванова

Смерть
1815
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Согласно Ревизии 1816г
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