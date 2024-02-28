Ясаулов Естефей (Евстафий) Трофимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1741
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Сын: Ясаулов Григорий Евстафьевич
Мать ребёнка: Ясаулова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Дочь: Фекла Евстафьевна
Мать ребёнка: Ясаулова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ясаулова Евдокия Иванова
Смерть
1815
Согласно Ревизии 1816г