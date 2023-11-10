Голицына (Багратион-Грузинская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Багратион-Грузинская) Анна Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.08.1763

Дата смерти

11.10.1842

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1763

Отец: Грузинский Александр Бакарович

Мать: Грузинская Дарья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
(груз. ანა ალექსანდრეს ასული ბაგრატიონ-გრუზინსკი). Титул: княжна, грузинская царевна. Правнучка царя в эмиграции Вахтанга VI.
Место жительства
1764
Москва, город федерального значения Москва
Воспитывалась в Москве во дворце царя Арчила, Палаты Голицына в Охотном ряду, под руководством родной тётки и бабушки, Анны Георгиевны Грузинской (1706—1780).
Бракосочетание
?.07.1785

Муж: Де Лицын Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
В разных источниках дата бракосочетания или май, или июль 1785 года
Рождение ребёнка
1786

Сын: Де Лицын Михаил Александрович

Отец ребёнка: Де Лицын Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Де Лицына Дарья Александровна

Отец ребёнка: Де Лицын Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1787
С началом русско-турецкой войны (1787-1791) сопровождала мужа в военных походах.
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Куракина Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Бракосочетание
1790

Муж: Голицын Борис Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Двоюродный брат первого мужа. Титул: княгиня (по 2-му браку). Будучи человеком очень богатым (12 тысяч душ), князь Голицын ещё увеличил своё состояние этой женитьбой
Рождение ребёнка
12.07.1791

Сын: Голицын Андрей Борисович

Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1792

Сын: Голицын Александр Борисович

Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.12.1794

Сын: Голицын Николай Борисович

Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.08.1796

Дочь: Полторацкая Софья Борисовна

Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1796
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Муж назначен гофмаршалом при дворе цесаревича Константина Павловича, и семья переехала из Москвы в Петербург, жила в своем богатом доме на Миллионной улице. В столице Анна Александровна оказалась в бл... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1797

Дочь: Потёмкина Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
По другим источникам — 1801 г.
Место жительства
05.01.1800
Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
После отставки мужа семья уехала из столицы в своё владимирское имение Симы, чтобы посвятить себя хозяйственным заботам
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Голицына Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич

Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Мещерская Александра Борисовна

Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич

Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
(или 1794, или 1798)
Место жительства
1814
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Жила с семьёй в Петербурге
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.10.1842
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена в Сергиевской Приморской пустыни в церкви Воскресения Христова
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