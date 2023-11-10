Голицына (Багратион-Грузинская) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения17.08.1763
Дата смерти11.10.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
17.08.1763
(груз. ანა ალექსანდრეს ასული ბაგრატიონ-გრუზინსკი). Титул: княжна, грузинская царевна. Правнучка царя в эмиграции Вахтанга VI.
Место жительства
1764
Воспитывалась в Москве во дворце царя Арчила, Палаты Голицына в Охотном ряду, под руководством родной тётки и бабушки, Анны Георгиевны Грузинской (1706—1780).
Бракосочетание
?.07.1785
В разных источниках дата бракосочетания или май, или июль 1785 года
Рождение ребёнка
1786
Сын: Де Лицын Михаил Александрович
Отец ребёнка: Де Лицын Александр Александрович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Де Лицына Дарья Александровна
Отец ребёнка: Де Лицын Александр Александрович
Место жительства
1787
С началом русско-турецкой войны (1787-1791) сопровождала мужа в военных походах.
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Куракина Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич
Титул: княжна.
Бракосочетание
1790
Двоюродный брат первого мужа. Титул: княгиня (по 2-му браку). Будучи человеком очень богатым (12 тысяч душ), князь Голицын ещё увеличил своё состояние этой женитьбой
Рождение ребёнка
12.07.1791
Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Голицын Александр Борисович
Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич
Рождение ребёнка
08.12.1794
Сын: Голицын Николай Борисович
Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1796
Дочь: Полторацкая Софья Борисовна
Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич
Место жительства
1796
Муж назначен гофмаршалом при дворе цесаревича Константина Павловича, и семья переехала из Москвы в Петербург, жила в своем богатом доме на Миллионной улице. В столице Анна Александровна оказалась в бл... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1797
Дочь: Потёмкина Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич
По другим источникам — 1801 г.
Место жительства
05.01.1800
После отставки мужа семья уехала из столицы в своё владимирское имение Симы, чтобы посвятить себя хозяйственным заботам
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Голицына Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Мещерская Александра Борисовна
Отец ребёнка: Голицын Борис Андреевич
(или 1794, или 1798)
Место жительства
1814
Жила с семьёй в Петербурге
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1842
Похоронена в Сергиевской Приморской пустыни в церкви Воскресения Христова