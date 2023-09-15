Грузинская (Меншикова) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузинская (Меншикова) Дарья Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1747

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Меншиков Александр Александрович

Мать: Меншикова Елизавета Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: светлейшая княжна
Бракосочетание
1757

Муж: Грузинский Александр Бакарович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Трубецкая Дарья Александровна

Отец ребёнка: Грузинский Александр Бакарович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: светлейшая княжна, грузинская царевна.
Рождение ребёнка
02.11.1762

Сын: Грузинский Георгий Александрович

Отец ребёнка: Грузинский Александр Бакарович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь, царевич грузинский.
Рождение ребёнка
17.08.1763

Дочь: Голицына Анна Александровна

Отец ребёнка: Грузинский Александр Бакарович

Москва, город федерального значения Москва
(груз. ანა ალექსანდრეს ასული ბაგრატიონ-გრუზინსკი). Титул: княжна, грузинская царевна. Правнучка царя в эмиграции Вахтанга VI.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1817
Москва, город федерального значения Москва
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