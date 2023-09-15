Грузинская (Меншикова) Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Титул: светлейшая княжна
Бракосочетание
1757
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Трубецкая Дарья Александровна
Отец ребёнка: Грузинский Александр Бакарович
Титул: светлейшая княжна, грузинская царевна.
Рождение ребёнка
02.11.1762
Сын: Грузинский Георгий Александрович
Отец ребёнка: Грузинский Александр Бакарович
Титул: князь, царевич грузинский.
Рождение ребёнка
17.08.1763
Дочь: Голицына Анна Александровна
Отец ребёнка: Грузинский Александр Бакарович
(груз. ანა ალექსანდრეს ასული ბაგრატიონ-გრუზინსკი). Титул: княжна, грузинская царевна. Правнучка царя в эмиграции Вахтанга VI.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817