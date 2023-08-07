Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Афимья Антиповна
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея Антиповна
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пелагея Антиповна
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ирина Антиповна
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Вера Атиповна
Отец ребёнка: Антип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Иванович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно