Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Афимья Антиповна

Отец ребёнка: Антип Иванович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Акишин Акинфей Антипович

Отец ребёнка: Антип Иванович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея Антиповна

Отец ребёнка: Антип Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пелагея Антиповна

Отец ребёнка: Антип Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ирина Антиповна

Отец ребёнка: Антип Иванович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Вера Атиповна

Отец ребёнка: Антип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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