Афимья Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Антип Иванович
Мать: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
08.05.1793
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Емельянович
Рождение ребёнка
18.03.1798
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Петр Емельянович
Рождение ребёнка
11.01.1800
Сын: Влас Петрович
Отец ребёнка: Петр Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно