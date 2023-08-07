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Афимья Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Антип Иванович

Мать: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1793

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Емельянович

Рождение ребёнка
18.03.1798

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Петр Емельянович

Рождение ребёнка
11.01.1800

Сын: Влас Петрович

Отец ребёнка: Петр Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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