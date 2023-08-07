Вера Атиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Атиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Антип Иванович

Мать: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Акишин Евдоким Петрович

Отец ребёнка: Петр Логинович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Логинович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Петр Логинович

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1834

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Петр Логинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Логинович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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