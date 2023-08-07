Вера Атиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Антип Иванович
Мать: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Петр Логинович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Петр Логинович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Петр Логинович
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1834
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Петр Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Логинович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно