Петровъ (дер Головорезово-дер. Уткино)) Ефремъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровъ (дер Головорезово-дер. Уткино)) Ефремъ

Место рождения

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ивановъ (дер. Головорезова-Дер. Уткино) Петръ

Мать: Параскева

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1850

Жена: Анастасiя

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анастасiя

Мать ребёнка: Анастасiя

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ

Мать ребёнка: Анастасiя

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ефремовъ (дер. Уктино) Iоакимъ

Мать ребёнка: Анастасiя

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор

Мать ребёнка: Анастасiя

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов (дер. Уткино) Романъ

Мать ребёнка: Анастасiя

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия

Мать ребёнка: Анастасiя

Смерть
Неизвестно
Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
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