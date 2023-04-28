Петровъ (дер Головорезово-дер. Уткино)) Ефремъ
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
До 1850
Жена: Анастасiя
Рождение ребёнка
1851
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ
Мать ребёнка: Анастасiя
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ефремовъ (дер. Уктино) Iоакимъ
Мать ребёнка: Анастасiя
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор
Мать ребёнка: Анастасiя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов (дер. Уткино) Романъ
Мать ребёнка: Анастасiя
Смерть
Неизвестно