Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ

Мать: Анастасiя

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Параскева

Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Тихоновъ (дер. Уткино) Захарий

Мать ребёнка: Параскева

дер. Уткино
Рождение ребёнка
28.01.1890

Сын: Тихонов (дер. Уткино) Василий

Мать ребёнка: Параскева

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
28.01.1890

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Параскева

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Параскева

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева

Смерть
Неизвестно