Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
01.09.1887
Сын: Тихоновъ (дер. Уткино) Захарий
Мать ребёнка: Параскева
дер. Уткино
Рождение ребёнка
28.01.1890
Сын: Тихонов (дер. Уткино) Василий
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
28.01.1890
Рождение ребёнка
20.01.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева
Смерть
Неизвестно