(Антипова (дер Болобонова-дер. Уткино))) Анастасiя
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Трофимовъ (дер Болобонова) Антип
Мать: Акулина
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анастасiя
Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ
Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ефремовъ (дер. Уктино) Iоакимъ
Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор
Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов (дер. Уткино) Романъ
Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ
Смерть
Неизвестно