(Антипова (дер Болобонова-дер. Уткино))) Анастасiя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антипова (дер Болобонова-дер. Уткино))) Анастасiя

Место рождения

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Трофимовъ (дер Болобонова) Антип

Мать: Акулина

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1850

Муж: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анастасiя

Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ

Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ефремовъ (дер. Уктино) Iоакимъ

Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ефремов (дер. Уткино) солдат Никифор

Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов (дер. Уткино) Романъ

Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Петровъ (дер Головорезово-Дер. Уткино)) Ефремъ

Смерть
Неизвестно
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