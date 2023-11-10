Брюханова (Перевязкина) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1994
Бракосочетание
02.03.2018
Рождение ребёнка
21.10.2018
Дочь: Брюханова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Брюханов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
08.07.2021
Дочь: Брюханова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Брюханов Алексей Николаевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область