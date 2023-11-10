Брюханова (Перевязкина) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова (Перевязкина) Надежда Алексеевна

Место рождения

Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1994

Отец: Перевязкин Алексей Николаевич

Мать: Перевязкина Ирина Николаевна

Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.03.2018

Муж: Брюханов Алексей Николаевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.10.2018

Дочь: Брюханова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Брюханов Алексей Николаевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.2021

Дочь: Брюханова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Брюханов Алексей Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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