Брюханов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1992
Бракосочетание
02.03.2018
Рождение ребёнка
21.10.2018
Дочь: Брюханова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Брюханова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
08.07.2021
Дочь: Брюханова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Брюханова Надежда Алексеевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область