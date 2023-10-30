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Брюханов Алексей Николаевич

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Место рождения

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1992

Отец: Брюханов Николай Авельевич

Мать: Брюханова Галина Алексеевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.03.2018

Жена: Брюханова Надежда Алексеевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.10.2018

Дочь: Брюханова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Брюханова Надежда Алексеевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.2021

Дочь: Брюханова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Брюханова Надежда Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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