Перевязкина (Трофимова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевязкина (Трофимова) Ирина Николаевна

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1966

Отец: Трофимов Николай Николаевич

Мать: Трофимова Великанида Андреевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.12.1994

Дочь: Брюханова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Перевязкин Алексей Николаевич

Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1996

Дочь: Перевязкина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Перевязкин Алексей Николаевич

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