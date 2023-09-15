Перевязкина (Трофимова) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1966
Рождение ребёнка
24.12.1994
Дочь: Брюханова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Перевязкин Алексей Николаевич
Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1996
Дочь: Перевязкина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Перевязкин Алексей Николаевич