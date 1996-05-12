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Перевязкина Екатерина Алексеевна
Перевязкина Екатерина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1996
Пол
Женский
Отец
Перевязкин Алексей Николаевич
1965 г.р.
Мать
Перевязкина (Трофимова) Ирина Николаевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1996
Отец:
Перевязкин Алексей Николаевич
Мать:
Перевязкина Ирина Николаевна
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