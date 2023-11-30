Стрункин Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Стрункин Николай Петрович
Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1897
Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
28.10.1898 ст.
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1901 ст.
Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
24.04.1906 ст.
Сын: Стрункин Василий Петрович
Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно