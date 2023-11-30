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Стрункин Петр Николаевич

Место рождения

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Стрункин Николай Сергеевич

Мать: Стрункина Агриппина Павловна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Стрункин Николай Петрович

Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1897

Сын: Стрункин Иван Петрович

Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1898 ст.

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1901 ст.

Сын: Стрункин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1906 ст.

Сын: Стрункин Василий Петрович

Мать ребёнка: Стрункина Федосья Михайловна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрункина Федосья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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