Стрункина Агриппина Павловна
Место рождения
Дата рождения11.06.1827 ст.
Дата смерти04.05.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1827 ст.
Отец: Павел Степанович
Мать: Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
01.08.1847 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
11.09.1848 ст.
Сын: Стрункин Федор Николаевич
Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
04.08.1851 ст.
Сын: Стрункин Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
28.06.1854 ст.
Сын: Стрункин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
06.10.1855 ст.
Сын: Стрункин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
30.10.1857 ст.
Сын: Стрункин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
04.11.1859 ст.
Сын: Стрункин Павел Николаевич
Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
02.11.1860 ст.
Сын: Стрункин Павел Николаевич
Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1908