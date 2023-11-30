Стрункина Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрункина Агриппина Павловна

Место рождения

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.06.1827 ст.

Дата смерти

04.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1827 ст.

Отец: Павел Степанович

Мать: Екатерина Сергеевна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1847 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1848 ст.

Сын: Стрункин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1851 ст.

Сын: Стрункин Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1854 ст.

Сын: Стрункин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1855 ст.

Сын: Стрункин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1857 ст.

Сын: Стрункин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1859 ст.

Сын: Стрункин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1860 ст.

Сын: Стрункин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Стрункин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Стрункин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Стрункин Николай Сергеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрункин Николай Сергеевич

Смерть
04.05.1908
Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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