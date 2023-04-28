Меркушев Николай Космин
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Меркушева Анна Федорова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Меркушева Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркушева Анна Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1912