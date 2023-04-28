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Меркушев Николай Космин

Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Меркушев Косма Харитонович

Мать: Меркушева Надежда Николаевна

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Меркушева Анна Федорова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Меркушева Анна Федорова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Екатерина Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Анна Федорова

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1912
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