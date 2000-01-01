Меркушева Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Меркушев Николай Космин
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Меркушев Николай Космин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912