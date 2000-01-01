Меркушева Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Меркушев Николай Космин

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Меркушев Николай Космин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Николай Космин

Смерть
После 1912
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