Меркушева Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Меркушев Николай Космин

Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Меркушев Михаил Космин

Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Меркушев Василий Космин

Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Александра Козмина

Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Меркушев Алексей Косьмин

Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Косма Харитонович

Смерть
После 1912
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