Меркушева Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Александра Козмина
Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Меркушев Косма Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912