Chesnokoff (Чесноков) John (Иван) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chesnokoff (Чесноков) John (Иван) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1896

Дата смерти

?.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1896

Отец: Чесноков Василий Осипович

Мать: Чеснокова Мария

Бракосочетание
18.11.1925

Жена: Chesnokoff Raisa Grace

В г. Детройт, штат Мичиган, США.
Рождение ребёнка
?.04.1932

Сын: Chess Richard

Мать ребёнка: Chesnokoff Raisa Grace

В г. Detroit, Wayne, Michigan, USA.
Смерть
?.03.1967
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