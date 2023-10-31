Chesnokoff (Чесноков) John (Иван) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1896
Дата смерти?.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1896
Отец: Чесноков Василий Осипович
Мать: Чеснокова Мария
Бракосочетание
18.11.1925
Жена: Chesnokoff Raisa Grace
В г. Детройт, штат Мичиган, США.
Рождение ребёнка
?.04.1932
Сын: Chess Richard
Мать ребёнка: Chesnokoff Raisa Grace
В г. Detroit, Wayne, Michigan, USA.
Смерть
?.03.1967