Чеснокова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1893
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович
Рождение ребёнка
09.10.1896
Сын: Chesnokoff John Васильевич
Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно