Чеснокова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1893

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович

Рождение ребёнка
09.10.1896

Сын: Chesnokoff John Васильевич

Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Василий Осипович

Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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