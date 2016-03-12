Chess Richard
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1932
Дата смерти12.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1932
Отец: Chesnokoff John Васильевич
Мать: Chesnokoff Raisa Grace
В г. Detroit, Wayne, Michigan, USA.
Образование
Неизвестно
Получил медицинское образование в Мичиганском университете. Окончил интернатуру в Университетском госпитале Cleveland.
Работа или профессия
Неизвестно
Был врачом общей практики (терапевтом) в Torrance, California (USA).
Смерть
12.03.2016
В г. Helena, Lewis and Clark, Montana, USA