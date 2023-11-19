Chesnokoff (Гагарина) Raisa Grace (Раиса)
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1898
Дата смерти27.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1925
В г. Детройт, штат Мичиган, США.
Рождение ребёнка
?.04.1932
Сын: Chess Richard
Отец ребёнка: Chesnokoff (Чесноков) John (Иван) Васильевич
В г. Detroit, Wayne, Michigan, USA.
Смерть
27.05.1990
В г. Джефферсон, штат Монтана, США.