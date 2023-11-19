Chesnokoff (Гагарина) Raisa Grace (Раиса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chesnokoff (Гагарина) Raisa Grace (Раиса)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1898

Дата смерти

27.05.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1932 г.р.

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1925

Муж: Chesnokoff (Чесноков) John (Иван) Васильевич

В г. Детройт, штат Мичиган, США.
Рождение ребёнка
?.04.1932

Сын: Chess Richard

Отец ребёнка: Chesnokoff (Чесноков) John (Иван) Васильевич

В г. Detroit, Wayne, Michigan, USA.
Смерть
27.05.1990
В г. Джефферсон, штат Монтана, США.

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