Pesonen Leivo
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1916
Дата смерти09.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pesonen Alina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pesonen Alina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Pesonen Alina
Смерть
09.04.1984