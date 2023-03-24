Pesonen Leivo — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pesonen Leivo

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1916

Дата смерти

09.04.1984

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1916

Отец: Pesonen Heikki Heikinpoika

Мать: Pesonen Iida Mikontytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pesonen Alina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pesonen Alina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pesonen Alina

Смерть
09.04.1984
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